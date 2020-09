Zysk operacyjny wyniósł 0,38 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.



"W I półroczu 2020 r. gry spółki zostały pobrane 45 mln razy (średnio ok. 247 tys./dzień), z czego 'Moto Rider GO' 14,78 mln (ocena w lipcu 2020 r. na Google Play: 4,30), 'Top Speed' 4,63 mln (ocena w lipcu 2020 r. na Google Play: 4,60), 'Top Speed 2' 2,29 mln (ocena w lipcu 2020 r. na Google Play: 4,60) i 'Tank Battle Heroes' 1,15 mln (ocena w lipcu 2020 r. na Google Play: 4,60)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.



(ISBnews)