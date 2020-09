"W II półroczu 2020 roku finalizujemy dwie główne inwestycje w moce konwencjonalne Taurona - Elektrociepłownie Stalowa Wola i Blok 910 MW w Jaworznie. Nowoczesne jednostki będą stanowić istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowy blok gazowo-parowy produkujący również ciepło sieciowe to ważna inwestycja dla Stalowej Woli i całego województwa podkarpackiego" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.



Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli będzie pracował w kogeneracji - zapewni ok. 450 MW mocy elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego oraz dostawy ciepła dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska. Jednostka będzie mogła zasilić w energię elektryczną 1,2 mln gospodarstw domowych. W początkowej fazie jednostka będzie pracowała z mocą na poziomie 330 MW, a po okresie optymalizacji i ruchu niezawodnościowego osiągnie swoją moc docelową - na poziomie 450 MW, wskazano również.



Dzięki wykorzystaniu gazu ziemnego jako paliwa stalowowolska jednostka spełnia bardzo restrykcyjne normy środowiskowe. Emisja dwutlenku węgla, która wynosi około 360 kg/MWh, wpisuje się wymagania konkluzji BAT (Best Available Techniques). Blok charakteryzuje również bardzo niska emisja tlenków azotu oraz praktycznie brak emisji tlenków siarki. Dodatkowo z uwagi na usytuowanie bloku w centrum miasta bardzo ważny jest brak emisji pyłów.



Oddanie bloku do eksploatacji poprzedził wieloetapowy proces rozruchu, strojenia i regulacji oraz synchronizacji bloku z krajowa siecią elektroenergetyczną. Pierwsza zsynchronizowana została turbina gazowa, następnie z końcem sierpnia cała jednostka. Po osiągnięciu mocy nominalnej blok przejedzie serię pomiarów gwarancyjnych, potwierdzających zgodność osiąganych parametrów z założeniami projektowymi, podkreślono.



"W Elektrociepłowni Stalowa Wola zakończono budowę rezerwowego źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje pomocnicze i łączące kotłownię z instalacjami bloku gazowo-parowego. W kotłowni zainstalowane są cztery kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Ciepło będzie w niej wytwarzane w czasie postoju bloku 450 MW - kotłownia stanowi zatem niezbędne uzupełnienia podstawowego źródła ciepła, jakim staje się nowa jednostka. Oba nowe źródła ciepła - podstawowe i rezerwowe - zastąpią wysłużone bloki 120MWe, które zostaną wkrótce wycofane z użytkowania. Przekazanie instalacji do eksploatacji nastąpi w 2020 roku" - czytamy dalej.



ECSW - spółka, w której Tauron oraz PGNiG mają po 50% akcji - wybudowała w Stalowej Woli nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy ok. 450 MWe. Po odstąpieniu od realizacji kontraktu z generalnym wykonawcą w 2016 r. wykonano inwentaryzację zrealizowanych do dnia odstąpienia robót, dostaw i usług, po czym opracowano formułę dokończenia inwestycji, przypomniano.



"Ogromnie cieszy nas, że dotarliśmy do celu tej inwestycji i rozpoczęliśmy eksploatację nowego bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Stalowa Wola. Dla Grupy PGNiG nowa jednostka jest bardzo istotna w kontekście rosnącego wykorzystania gazu ziemnego w Polsce, które pełnić będzie rolę paliwa przejściowego w drodze do transformacji energetycznej. W Stalowej Woli roczne zużycie gazu wyniesie ok. 0,6 mld m3. Biorąc pod uwagę podobne zużycie w finalizowanym bloku gazowo-parowym Elektrociepłowni na Żeraniu w Warszawie, widzimy, jak duże znaczenie mają takie inwestycje dla zapotrzebowania na paliwo gazowe" - skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)