"CCC szybko odbudowało sprzedaż po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa. Grupa odnotowała skokową poprawę sprzedaży LFL w ujęciu kw/kw, z -48% w II kw. do -16% w III kw., za sprawą stale poprawiającej się odwiedzalności sklepów oraz wysokiej konwersji i koszyka zakupowego. Oznacza to, że do sklepów przychodził bardziej zdecydowany na zakup klient. Obecnie ten trend nadal się utrzymuje. Grupa obserwując zmiany zachowań zakupowych kieruje ofertę do całych rodzin, przygotowując szereg efektywnych akcji promocyjnych i sprzedażowych. Szybka odbudowa przychodów w przypadku Grupy CCC to efekt dobrego przygotowania do sprzedaży w kanale stacjonarnym i pozostającej na wysokim poziomie dynamiki e-commerce" - czytamy w komunikacie.



Udział e-commerce (realizowany poprzez 64 platformy online) w przychodach grupy w II kwartale 2020 r. wynosił blisko 50% wobec 23% rok wcześniej, a z kolei w III kwartale 2020 r. (dane wstępne) 38% wobec 25% rok wcześniej. Spółka w II i III kwartale silnie rozwinęła internetowe punkty styku z klientem, uruchamiając łącznie 12 nowych platform desktop i aplikacji na nowych rynkach zagranicznych. Przychody e-commerce z platform innych niż eobuwie wyniosły w II kwartale 156 mln zł (25% udziału w sprzedaży segmentu e-commerce), co pokazuje, że koncentracja na rozwoju komplementarnych do eobuwie platform przynosi zakładane efekty, podkreślono.



"W czasie zamknięcia sklepów w kwietniu e-commerce stanowił aż 95% naszej sprzedaży. Dziś umacniamy nasz model omnichannel, z silniejszym niż przed pandemią kanałem internetowym. Pokazuje to utrzymująca się wysoka dwucyfrowa dynamika sprzedaży notowana co miesiąc. Kluczowe inwestycje grupy od dłuższego czasu skoncentrowane są na kanałach sprzedaży online. Dziś monetyzujemy je. Eobuwie jest wciąż motorem napędowym sprzedaży internetowej w grupie, ale inne platformy coraz więcej ważą w naszych przychodach, widać intensywną pracę naszych zespołów. Istotnie poprawiliśmy także marżę brutto w segmencie online - w II kwartale o 2,1 pkt proc., a w III kwartale 2020 r. o ponad 1 pkt proc." - powiedział wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii Karol Półtorak, cytowany w komunikacie.



"Wyciągnęliśmy wnioski z pandemii. Pracujemy nad uruchomieniem drugiego miejsca wysyłki e-commerce, tak by centrum logistyczne w Polkowicach, nastawione tradycyjnie na obsługę klientów sklepów stacjonarnych, było w stanie w każdym momencie wspierać dostosowane do obsługi klienta indywidualnego centrum w Zielonej Górze, gdzie realizowane są zamówienia internetowe. Dzięki temu, w razie szczytu zamówień e-commerce, będziemy w stanie obsługiwać je z dwóch miejsc. Ponadto, w niedalekiej przyszłości, uruchomimy też wysyłki e-commerce na nowe, nieobsługiwane jeszcze rynki. W kolejce czeka również uruchomienie wysyłek zamówień do klientów internetowych bezpośrednio ze sklepów" - dodał wiceprezes CCC ds. logistyki i produkcji Mariusz Gnych.



Koszty grupy z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym ukształtowały się w II kw. na poziomie 566 mln zł, co oznacza spadek o -8% r/r. Na istotną redukcję kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu wpływ miały oszczędności na kosztach najmu, wynagrodzeń, logistyki, usług obcych, sponsoringu i marketingu. W odpowiedzi na negatywne skutki pandemii koronawirusa spółka wprowadziła program oszczędnościowy i poprawy efektywności, który ma na celu dalsze obniżanie bazy kosztowej i poprawę rentowności, wskazano również.



"Wyniki za II kwartał oraz wstępne dane za III kwartał pokazują, że skutecznie stabilizujemy sytuację finansową, skupiamy się na perspektywicznych projektach i wykorzystujemy możliwości rynkowe. Jesteśmy gotowi na nowy sezon jesień-zima, który trwa już w najlepsze. Mamy zabezpieczoną kolekcję i pracujemy nad uzyskaniem finansowania gwarantowanego przez BGK oraz dodatkowego finansowania z PFR, stanowiącego dla nas bufor bezpieczeństwa" - podsumował Półtorak.



Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec III kwartału 2020 roku wynosiła 762 tys. m2 (w tym KVAG 74 tys. m2). Na koniec września 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1 209 sklepach stacjonarnych (w tym 156 KVAG), a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 66 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi, podano także w materiale.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)