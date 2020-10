"Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym platforma internetowa pod nazwą Need for Game Idea zostanie oddana do użytku wszystkich zainteresowanych internautów oraz graczy" - czytamy w komunikacie.



Platforma została przygotowana przez spółkę zależną PWay. O planach uruchomienia platformy PlayWay informował w połowie lipca 2020 r.



"Platforma Need for Game Idea zostanie udostępniona graczom oraz internautom równocześnie na wszystkich kontynentach oraz niemal wszystkich państwach na świecie" - czytamy dalej.



Dostęp do usługi jest darmowy po wcześniejszej rejestracji oraz założeniu konta użytkownika pod adresem www.pway.io. W dniu premiery platformy planowane jest rozpoczęcie dystrybucji tokenów PWay przez spółkę zależną PWay w związku z nadsyłanymi Ideami (Game Ideas) przez użytkowników Platformy, podano także.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)