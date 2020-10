Strata operacyjna wyniosła 5,42 mln zł wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,6 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 6,64 mln zł przychodów rok wcześniej.



"Pierwsze półrocze 2020 roku było okresem obfitującym w ważne wydarzenia w All in! Games. Należy je traktować jako fundamenty pod dalszy rozwój oraz inwestycje, które zaowocują w przyszłości. Wejście na Główny Rynek GPW, nawiązanie współpracy z 505 Games, najlepszą firmą według globalnego rankingu wydawców Metacritic z 2019 roku, przyspieszenie działań marketingowych dotyczących wyczekiwanej gry Ghostrunner, czy też zwiększenie zespołu do ponad 80 pracowników - to wszystko ma sprawić, że w kolejnych miesiącach i latach All in! Games S.A. odgrywać będzie coraz większą rolę na krajowym oraz międzynarodowym rynku growym" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)