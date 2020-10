Pierwotnie, w strategii spółki, Unimot przewidywał 44,2 mln zł skorygowanej EBITDA w 2020 r., w grudniu 2019 r. prognoza została podwyższona do 62,3 mln zł, a pod koniec czerwca br. do 80 mln zł.



"Jesteśmy obecnie w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym. Wrzesień historycznie to bardzo dobry miesiąc dla biznesu paliwowego, a teraz wciąż mamy do czynienia z bardzo dużą presją marżową. Jesteśmy cały czas dochodowi, ale nie ukrywam, że coraz trudniej nam się zarabia pieniądze. Na dzisiaj widać, że realizacja prognozy będzie dużym wyzwaniem" - powiedział Sikorski podczas telekonferencji.



Jak podkreślił, marża na olej napędowy od 2018 do 2020 roku nie spadała poniżej 10 USD za baryłkę, a obecnie spadła poniżej 5 USD/b. Z kolei marża na benzynę również w ostatnich miesiącach znajdowała się na poziomie poniżej 5 USD/b i dopiero ostatnio zaczęła się trochę odbudowywać.



"Pracujemy nad planem operacyjnym dla nowej strategii w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z marki Avia Solar, jestem w stanie sobie wyobrazić, że w przyszłości przychody z tego segmentu mogą nawet przewyższyć wpływy z handlu dieslem" - dodał prezes.



Szef Unimotu poinformował również, że w III kwartale 2020 r. uruchomionych zostało 5 nowych stacji Avia, w tym dwie w Poznaniu, a w najbliższym czasie uruchomiona zostanie kolejna w Gorzowie Wielkopolskim.



"W związku z sytuacją na Białorusi nie będzie natomiast raczej w IV kwartale kolejnej dostawy ropy do tego kraju" - powiedział również Sikorski.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)