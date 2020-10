"Zlecone przez emitenta na podstawie umowy prace polegają na wykonaniu przez zleceniobiorcę integracji sond bezprzewodowych z jednostką główną urządzenia serii Pregnabit w celu stworzenia zestawu pozwalającego na przeprowadzanie badania KTG pacjentkom w ciąży w warunkach domowych" - czytamy w komunikacie.



Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany przez zleceniobiorcę do dnia 25 listopada 2020 r, podano także.



"Zleceniobiorca zobowiązał się do dostarczenia rozwiązania jak najlepiej zintegrowanego z opracowywanym równolegle przez emitenta urządzeniem Pregnabit Pro oraz Platformą Medyczną" - czytamy dalej.



Nestmedic SA powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.



(ISBnews)