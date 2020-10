"Na przestrzeni lat z małej, rodzinnej firmy urośliśmy do rozmiarów dużego, złożonego przedsiębiorstwa i wciąż widzę potencjał na przynajmniej kilkukrotne zwiększenie wzrostu dzięki kontynuowaniu transformacji cyfrowej do chmury" - powiedział Kucharczyk, cytowany w komunikacie.



"Inter Cars [...] realizuje strategię migracji do modelu chmury w kolejnych obszarach. Kluczowy system biznesowy SAP Hybris został przeniesiony do Microsoft Azure. To pierwsza tego typu migracja w Polsce" - czytamy w komunikacie.



Inter Cars wykorzystuje Microsoft Dynamics CRM Cloud Platform do komunikacji z ponad 1000 warsztatów oraz 250 biurami handlowymi w całej Europie. Praca w takim modelu nie jest już ograniczona do jednego urządzenia i lokalizacji, ale pozwala na swobodną współpracę z osobami pracującymi na różnych urządzeniach, aplikacjach, dokumentach czy w innych miejscach, podano także.



"Microsoft jest naszym zaufanym partnerem od wielu lat. Dlatego naturalne jest, że poszukując nowych rozwiązań i eksplorując nowe technologie, zdecydowaliśmy się skorzystać z usług tego globalnego dostawcy" - podkreślił digital products development and architecture manager, HQ Digital Transformation Department, Inter Cars Tomasz Skórski, cytowany w komunikacie.



"Istotnym elementem migracji było zachowanie ciągłości sprzedaży. Udało się nam to wykonać w 100% a nasi klienci nie odczuli tej zmiany. Śmiało możemy powiedzieć, że był to najszybciej poprowadzony projekt w Inter Cars, który zaczął się de facto tydzień przed maksymalną granicą czasu na jego przeprowadzenie" - dodała IT competence centre manager w Inter Cars Katarzyna Wojczak, cytowana w komunikacie.



Wdrożenie tego rozwiązania sprawiło, że pracownicy Inter Cars osiągnęli pełną samodzielność dzięki dostępowi do wszystkiego, czego potrzebują w zarządzaniu aplikacjami biznesowymi prosto z chmury, podkreślono w materiale.



"Microsoft Azure jest zbiorem puzzli, z których możemy układać dowolną architekturę IT, wymaganą do wdrożenia. Dla Inter Cars istotne były środowiska baz danych, systemy aplikacyjne, które będą automatycznie skalowane. Oczywiście nie możemy zapominać o kwestii nadrzędnej, jaką jest bezpieczeństwo" - podsumował Azure business architect w Microsoft Jacek Zadrożny.



Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)