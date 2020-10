Zysk operacyjny wyniósł 32,3 mln zł wobec 185,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 129,3 mln zł w II kw. r.obr. 2020/2021 r. wobec 2 344,75 mln zł rok wcześniej.



W I poł. roku obrotowego 2020/2021 (trwającego od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.) spółka miała 392,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 307,9 mln zł w porównaniu z 4 165,4 mln zł rok wcześniej.



"W I półroczu 2020/21 na wyniki finansowe grupy kapitałowej istotny wpływ miały nietypowe okoliczności, mające charakter precedensowy. Okoliczności te spowodowane były wybuchem i rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w krajach w których grupa jest obecna" - czytamy w raporcie.



"Przychody grupy kapitałowej w I półroczu 2020/21 zostały osiągnięte dzięki przychodom pięciu marek uzyskanym z ich sklepów stacjonarnych i internetowych. Jednocześnie przychody te były o około 21% niższe od uzyskanych przez grupę w tym samym okresie ubiegłego roku. Spadek przychodów wynikał z zamknięcia w I półroczu 2020/21 na około 2 miesiące niemalże wszystkich sklepów stacjonarnych grupy odpowiadających do tej pory za około 90% generowanej sprzedaży. Zamknięcia sklepów były spowodowane decyzjami rządów poszczególnych państw w których działa grupa kapitałowa, a same decyzje były następstwem rozprzestrzeniania się pandemii wirusa COVID-19 i koniecznością wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowo-usługowych (gdzie grupa posiada sklepy stacjonarne)" - czytamy w raporcie.



Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) zarówno w I półroczu jak i II kwartale 2020/21 zmalały odpowiednio o 45,9% i 36,5%, dodano.



"W I półroczu 2020/21 GK LPP osiągnęła ze sprzedaży internetowej 1 005 mln zł przychodów, tj. 123,1% więcej niż przed rokiem. Trzycyfrowy wzrost sprzedaży internetowej to efekt migracji klientów z tradycyjnego kanału sprzedaży do kanału on-line. Trend ten mimo, że zauważalny od pewnego czasu przyspieszył w momencie wybuchu pandemii COVID-19. Zakupy internetowe stały się alternatywą wobec tradycyjnych sklepów, które zaprzestały swojej działalności na około 2 miesiące. Jednocześnie ponowne otwarcie sklepów stacjonarnych nie spowodowało spadku popularności kanału on-line, do którego przekonali się również klienci do tej pory preferujący zakupu w tradycyjny sposób. Efektem tej sytuacji jest wzrost znaczenia przychodów z kanału internetowego w całościowych przychodach grupy, które w I półroczu 2020/21 stanowiły 30,4% sprzedaży całościowej GK. Jednocześnie około 50% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju, co stanowiło 33,5% przychodów z Polski" - czytamy dalej.



Na koniec I półrocza 2020/21 GK LPP oferowała klientom swoje produkty w 1 779 salonach o łącznej powierzchni 1 304,9 tys. m2. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku powierzchnia sklepów stacjonarnych grupy wzrosła o 14,9%. Na koniec I półrocza 2020/21 poza granicami Polski znajdowało się 913 sklepów grupy o powierzchni 770,8 tys. m2.



Wydatki inwestycyjne (CAPEX) w I półroczu 2020/21 wyniosły 353,3 mln zł tj. ok. 16% mniej w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Niższe nakłady inwestycyjne były efektem decyzji zarządu spółki o redukcji przez grupę wydatków inwestycji ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i niepewność sytuacji makroekonomicznej w krajach działalności grupy, wskazano.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020/2021 wyniosła 199,75 mln zł wobec 33,55 mln zł straty rok wcześniej.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)