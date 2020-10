"Planowany CAPEX w 2020/21 to 730 mln zł. Na kwotę składają się wydatki na: sklepy stacjonarne 500 mln zł, biura 90 mln zł, logistykę: 60 mln zł, oraz IT: 80 mln zł. W wyniku pandemii COVID-19 wydatki te uległy modyfikacji w stosunku do wcześniej zakładanych przez grupę" - podała spółka w raporcie półrocznym.



W 2020/2021 grupa planuje wzrost powierzchni o 11% r/r tj. do 1 363,5 tys. m2.



"Celem grupy jest rozwój sieci sprzedaży w sklepach tradycyjnych wszystkich marek, przy jednoczesnej optymalizacji powierzchni (zamykanie salonów nierentownych a powiększanie salonów dobrze prosperujących)" - czytamy dalej.



LPP skupi się szczególnie na rozwoju marek: Sinsay, House i Cropp, selektywnym wzroście powierzchni w Polsce, kontynuacji wzrostów w Europie, szczególnie południowo-wschodniej oraz rozwoju powierzchni w rejonie CIS. Jednocześnie planowane wejście na nowy rynek tj. do Macedonii Północnej zostało przesunięte, podano także.



Według oceny spółki, zmiana nawyków zakupowych przez klientów tj. przeniesienie procesów zakupowych do kanału on-line prawdopodobnie nie będzie krótkotrwałym zjawiskiem. Dostosowując się do panującego trendu grupa podjęła działania zmierzające do dalszej ekspansji tego kanału sprzedaży. Rozwój e-commerce zamierza realizować poprzez nowe rynki oraz wykorzystanie w tym kanale wdrożonej technologii RFID w marce Reserved, a także poprzez kolejne usprawnienia w logistyce.



"Uwzględnienie rozwoju tego kanału w ramach strategii grupy będzie mieć wpływ na osiągane wyniki. Dzięki podjętym działaniom grupa planuje, że w 2020/21 podwoi r/r przychody ze sprzedaży internetowej osiągając 2 mld zł" - czytamy także.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



(ISBnews)