Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) - Movie Games wraz ze swoimi partnerami biznesowymi wprowadzi w tym tygodniu na rynek 3 tytuły, podała spółka. "Lust From Beyond: Scarlet", czyli w pełni darmowe wprowadzenie do horroru autorstwa Movie Games "Lunarium", zostanie udostępnione 15 października na Steam. 16 października odbędą się premiery "Lust For Darkness" na konsolę PS4 oraz "Postal Redux" na Nintendo Switch.

"'Scarlet' to coś zupełnie innego niż standardowa wersja demonstracyjna. Mamy do czynienia tutaj z unikalną rozgrywką, która ma za zadanie wprowadzić do nowego tytułu, a pełna wersja będzie jej rozwinięciem. 'Scarlet' pozwoli graczom za darmo i bez spoilerów wczuć się w niesamowity i oryginalny klimat gry, dzięki czemu chętniej podejmą decyzję o zakupie 'Lust From Beyond'. Już teraz liczba graczy czekających na tytuł jest bardzo imponująca. Liczymy, że podobnie jak to było na wiosnę w przypadku 'Drug Dealer Simulatora', prolog jeszcze bardziej poprawi ten wynik" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Na konsoli PS4 16 października br. zadebiutuje gra "Lust For Darkness". Jest to psychologiczny horror poruszający wątki okultystyczne i erotyczne, będący jednocześnie początkiem całej serii "Lust". Inspirowany twórczością Lovecrafta, Geigera i Beksińskiego, wpisuje się w kampanię marketingową planowanej na IV kontynuacji, wskazano również.

Również w piątek, 16 października, na platformie Nintendo Switch, będzie miała miejsce premiera pierwszej części cyklu "Postal". Konsolowy port odświeżonej wersji "Redux" został przygotowany przez MD Games - spółkę założoną przez Movie Games oraz Drageus Games.

"Scarlet" będzie dostępne za darmo, "Lust for Darkness" na PS4 wyceniono na 12,99 euro/USD, "Postal Redux" będzie kosztował natomiast 9,99 euro/USD.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

