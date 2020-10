Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zawarł umowę z Nel Hydrogen na zakup stacji tankowania zielonym wodorem samochodów osobowych i autobusów, podała spółka.

Stacje przystosowane będą do tankowania samochodów osobowych, autobusów oraz samochodów ciężarowych. Dostawa stacji planowana jest na 2021 roku, podano w komunikacie.

"Wierzę, że gospodarka wodorowa może odgrywać kluczową rolę w dążeniu zarówno ZE PAK, jak i Polski do realizacji celów wyznaczonych podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r. Zielony wodór wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, które może pomóc w skutecznej dekarbozniacji wielu dziedzin polskiej gospodarki. Jest też ważną częścią zielonej transformacji ZE PAK" - powiedział główny akcjonariusz ZE PAK Zygmunt Solorz, cytowany w komunikacie.

Zakup i instalacja stacji tankowania jest kolejnym ogniwem budowanego przez ZE PAK łańcucha gospodarki wodorowej i jednym z elementów zielonej strategii ZE PAK. W ramach transformacji już w 2021 roku zostanie uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 70 MWp w gminie Brudzew, a w Koninie rozpocznie pracę elektrolizer do produkcji zielonego wodoru, przypomniano.

"Jesteśmy podekscytowani możliwością wejścia do kolejnego kraju w Europie z naszymi rozwiązaniami paliwowymi H2Station. Widzimy atrakcyjne możliwości rynkowe w Polsce i jesteśmy dumni, że ZE PAK, który jest wiodącą firmą energetyczną w Polsce z interesującymi planami budowy łańcucha wartości zielonego wodoru, wybrał nasze rozwiązania paliwowe" - skomentował senior director w Nel Hydrogen Fueling Jens Egholt.

"Współpraca z Nel, światowym liderem w zakresie rozwiązań wodorowych jest dla nas szczególnie ważna, gdyż dzięki temu w Polsce zostaną wprowadzone najlepsze i najwyższej jakości rozwiązania paliwowe" - dodał wiceprezes ZE PAK Zygmunt Artwik.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)