"Zarząd Mabion informuje, iż w dniu 14 października 2020 roku podpisał z IcanoMAB GmbH z siedzibą w Niemczech list Intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy, w ramach której spółka będzie współpracować z IcanoMAB w zakresie prowadzenia prac rozwojowych typu CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) oraz zgodnej z farmaceutycznymi standardami GMP (Good Manufacturing Practice) produkcji ludzkiego przeciwciała IL-1R7 mAb rozwijanego przez IcanoMAB jako potencjalny lek do leczenia pacjentów z infekcją COVID-19" - czytamy w komunikacie.



Spółka podkreśliła, że nawiązanie współpracy nie wpłynie negatywnie na realizację dotychczasowych projektów - w tym rozwój i komercjalizację leku MabionCD20 oraz nie wpływa także na negocjacje z australijską firmą Vaxine w zakresie współpracy na rzecz wspólnego rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek UE szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.



Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.



(ISBnews)