Ranking fDi - periodyku z grupy Financial Times - to jedyne na świecie zestawienie i porównanie działalności specjalnych stref ekonomicznych, agencji rządowych i innych instytucji otoczenia biznesu tworzone przez niezależnych ekspertów biznesowych. O sukcesie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poinformował w czwartek prezes ŁSSE Marek Michalik.

"Jako jedna z nielicznych stref na świecie od kilku lat nie wypadamy ze światowej dziesiątki. Miejsce na globalnym podium i pozycja lidera w Europie to efekt zarówno rekordowego roku inwestycyjnego w ŁSSE, jakim był rok 2019, jak i ciągłego poszerzania oferty strefy" - podkreślił Michalik.

Jak zaznaczył, w 2019 roku do ŁSSE dołączyło wielu nowych inwestorów - udało się rozpocząć aż 34 nowe inwestycje o wartości ponad 2 mld zł, czyli znacznie więcej niż rok wcześniej. Stworzono blisko 800 nowych miejsc pracy, a wśród globalnych firm, które ulokowały swoje pieniądze w ŁSSE znaleźli się m.in. Johnson Matthey Batteries Poland, Nippon Seiki Poland i Corning Optical Fiber.

"Jesteśmy dumni z ich pozyskania, ale warto podkreślić, że wśród inwestorów ŁSSE najwięcej było polskich małych i średnich przedsiębiorstw, na czym obecnie tak bardzo zależy polskiemu rządowi" - dodał prezes ŁSSE.

W rankingu fDi Magazine ŁSSE ma nie tylko 3. na świecie i 1. w Europie miejsce wśród najlepszych stref ekonomicznych, ale również została uznana za najlepszą na świecie strefę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeszcze kilka lat temu firmy z sektora MŚP stanowiły ok. 30 proc. wszystkich inwestorów ŁSSE; obecnie jest to ok. 60 proc.

ŁSSE została doceniona także za bogatą ofertę dodatkową dla inwestorów, dzięki której powstają innowacje napędzające Przemysł 4.0. Wyróżniono ją w kategoriach: 5G Readiness, Connectivity, Free Zone 4.0, Future Mobility, Industry 4.0.

Zdaniem władz ŁSSE wysoka pozycja w rankingach to efekt wyjścia poza schematyczne pojmowanie zadań strefy jako instytucji pomagającej przedsiębiorcom w uzyskaniu zwolnień i ulg podatkowych. Stąd takie projekty ŁSSE jak Strefa RozwoYou - program dofinansowania szkoleń dla pracowników firm, akcelerator Startup Spark łączący firmy startupowe z globalnymi firmami czy jedyne w kraju Technikum Automatyki i Robotyki stworzone na terenie strefy wspólnie z inwestorami i Politechniką Łódzką.

"Utrzymujemy wysoką dynamikę we wzroście inwestycji bezpośrednich, ale też zbudowaliśmy efektywny ekosystem współpracy strefy z przedsiębiorcami. Mamy ofertę dla dużych firm, dla MŚP, dla startupów oraz S5 - projekt dedykowany technologii 5G, który powoduje, że rozwijamy zarówno polską myśl technologiczną, jak i małe i średnie firmy, tworzące ok. 70 proc. polskiego PKB" - podkreśliła wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

Wśród innowacji wyróżniających ŁSSE w skali świata jest stworzenie akceleratora 5G i wprowadzanie tej technologii do fabryk inwestorów. W zabytkowej fabryce Grohmana na terenie strefy w Łodzi powstaje obecnie 5G Lab - miejsce dedykowane startupom, w którym możliwe będzie tworzenie nowych rozwiązań, testowanie łączności i prezentowanie innowacji z zakresu 5G.

Według Sygitowicz ŁSSE nie tyle nadąża za trendami, co stara się je wyznaczać. "Dzięki temu mogliśmy odpowiedzieć na wyzwanie, jakim była pandemia COVID-19. Zdecydowaliśmy się przeznaczyć kilkanaście milionów na nowe technologie związane z koronawirusem. Część startupów jeszcze pracuje nad nowymi rozwiązaniami, ale niektóre z nich już funkcjonują na rynku np. urządzenie do diagnostyki koronawirusa" - wyjaśniła.

Władze ŁSSE podkreślają, że największym wyzwaniem dla całego zespołu strefy będzie utrzymanie narzuconego w ostatnich latach wysokiego tempa rozwoju.

"Zastanawiamy się, jak COVID-19 zmieni polskie i globalne przedsiębiorstwa. Wiemy, że stają przed nimi przede wszystkim wyzwania digitalizacji, czyli większego przejścia na technologie cyfrowe i w przyszłości będziemy się starali na nie odpowiedzieć" - dodała Sygitowicz.