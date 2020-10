Cloudhosting to bardziej doskonała forma hostingu, która pod każdym względem przewyższa ten „tradycyjny”. Jest to hosting w chmurze, który polega na jednoczesnym obsługiwaniu naszych stron WWW na kilkuset serwerach, w efekcie czego działają one z maksymalną możliwą szybkością. W Polsce tylko nazwa.pl oferuje usługi oparte o cloudhosting, w pełnym tego słowa znaczeniu. Firma została właśnie uznana przez ekspertów z branży IT za najlepszą firmę hostingową w Polsce.

Co to jest cloudhosting? W tradycyjnym hostingu jeden serwer obsługuje wiele witryn. Jeśli któraś z nich zaczyna generować większy ruch, wszystkie będą działać wolniej. Dzieje się tak, ponieważ serwer nie jest w stanie obsłużyć tak dużej ilości zapytań. Dodatkowo nierzadko tradycyjny serwer hostingowy służy również jako ten, który obsługuje pocztę e-mail czy bazy danych. W cloudhostingu to load balancery przydzielają przychodzące zapytania do konkretnych serwerów. Jest to możliwe, ponieważ strony WWW przechowywane są na zewnętrznych macierzach. Jeżeli któraś z witryn zaczyna generować większy ruch, load balancery inteligentnie rozkładają obciążenie pomiędzy wszystkimi serwerami, tworzącymi chmurę. Cloudhosting to zatem większe bezpieczeństwo, ponieważ awaria lub wyłączenie dowolnego serwera nie powoduje przerwy w działaniu strony, a wszystkie elementy tworzące chmurę są zduplikowane. Jak wybrać firmę hostingową? Decydując się na firmę hostingową warto przyjrzeć się nie tylko cenom oferowanym przez poszczególnych dostawców, ale również ich zapleczu technologicznemu. Spółka nazwa.pl we wrześniu 2020 roku została uznana przez specjalistów z branży za „Najlepszą firmę hostingową roku”, co potwierdza jej wiodącą pozycję na rynku usług hostingowych w Polsce i wykorzystywanie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Przewaga hostingu w chmurze, oferowanego wyłącznie przez nazwa.pl, może oznaczać usługę szybszą nawet siedmiokrotnie od innych, konkurencyjnych ofert. Wskazują na to testy przeprowadzone przez nazwa.pl, które dla zachowania wiarygodności wykonane zostały w odstępie dwóch tygodni. Minimalny czas generowania strony, jaki w nich osiągnięto, znacznie różni się w zależności od tego, która firma świadczy usługę hostingu. Reklama Firma nazwa.pl przetestowała najpierw szybkość ładowania strony, zbudowanej w WordPressie, u siedmiu najpopularniejszych dostawców. Najwolniejszy czas generowania strony osiągnął hosting home.pl i był to wynik aż 10 razy gorszy od zwycięzcy testu. Kolejny ovh.pl był wolniejszy pięciokrotnie. Jeszcze większe różnice osiągnięto testując czas generowania strony wykonanej w aplikacji PrestaShop. Najgorszy wynik osiągnął mydevil.net. Tylko nieznacznie lepsze były dhosting.pl i home.pl. Porównywalne rezultaty osiągnęły trzy hostingi – ovh.pl, zenbox.pl i cyberfolks.pl. Hosting nazwa.pl wygenerował stronę blisko pięć razy szybciej od kolejnej firmy. Jak osiągnięto taki wynik? W tym miejscu dochodzimy do zaplecza technologicznego. Spółka nazwa.pl przeprowadziła wymianę serwerów w swojej infrastrukturze i jako pierwsza w Polsce udostępnia hosting działający na dyskach Intel Optane i najszybszych obecnie procesorach serwerowych Intel Xeon E-2288G z taktowaniem 5 GHz. Te właśnie elementy w głównej mierze odpowiadają za rekordową szybkość generowania stron www. Zastosowanie wspomnianych wyżej nowoczesnych dysków Intel Optane oraz technologii cloudhostingu powoduje, że szybkość działania każdej ze stron WWW jest niezależna od obciążenia, powodowanego przez serwisy WWW innych klientów spółki. Cloudhosting oferuje każdemu moc obliczeniową setek serwerów, a nie pojedynczego komputera obliczeniowego, jak w przypadku klasycznego hostingu. „Dzięki wymianie serwerów, sklepy obsługiwane przez nazwa.pl działają kilkukrotnie szybciej niż na hostingu w firmach konkurencyjnych. Ta sama aplikacja PrestaShop, jak pokazały powyższe testy, może działać nawet 10 razy szybciej po przeniesieniu jej do nazwa.pl z serwerów home.pl, dhosting.pl, czy mydevil.net. Warto więc przed zakupem hostingu porównać nie tylko cenę, ale przede wszystkim szybkość działania oferowanych usług.” – powiedział Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl. Wybierając dostawcę hostingu, można również samemu przeprowadzić testy szybkości. Wystarczy uruchomić test Vanilla Benchmark https://github.com/vanilla-php/benchmark-php/blob/master/benchmark.php i porównać uzyskane wyniki z wynikami tego samego testu, uruchomionego na serwerach innych firm hostingowych. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom przeprowadzenie testów szybkości hostingu w nazwa.pl, spółka udostępniła darmowy 30-dniowy okres próbny. Promocyjne ceny cloudhostingu kształtują się od 100 do 400 złotych netto rocznie.