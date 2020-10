"W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 8 196 519 USD" - czytamy w komunikacie.



W okresie kwiecień - czerwiec 2020 r. (I kw. roku finansowego 2020/2021) skonsolidowane przychody wyniosły 10 355 478 USD.



"Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:



- Wzrost liczby klientów i wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktu LiveChat. Wzrost ARPU został osiągnięty przy niższej średniej cenie sprzedaży (initial sale ARPU) w porównaniu do poprzedniego kwartału (ale istotnie wyższej niż przed rokiem).



- Stabilizacja churn produktu LiveChat (współczynnik odejść klientów) na poziomie 3-3,2% w trakcie kwartału.



- Wzrost liczby klientów, ARPU i średniej ceny sprzedaży produktu ChatBot" - czytamy dalej.



Przychody ChatBot w omawianym okresie wzrosły o ok. 34% w stosunku do poprzedniego kwartału i o ok. 230% w skali roku.



W związku z tym, że LiveChat generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarach amerykańskich (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN, zaznaczono.



Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.



