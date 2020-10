W Krakowie pojawi się modele Audi sygnowane logotypem spółki, będzie tu również dostępna nowa usługa "Mobility Black", która umożliwia wynajem samochodów nieoklejonych logotypami firmy, poinformowano.



Bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji, krakowską flotę 4Mobility będzie stanowić 40 aut marki Audi w modelach Q2 i A3. Samochody będzie można wypożyczyć przy użyciu aplikacji. Oferta 4Mobility pozwala na wynajem samochodu na dni, tygodnie, a nawet miesiące. Spółka planuje jednak stopniową rozbudowę krakowskiej floty i strefy 4Mobility.



"Na początku roku zainicjowaliśmy proces podwojenia naszej floty. Część zakupionych aut wzmocniła nasze dotychczasowe lokalizacje, pozostałe pojazdy postanowiliśmy wykorzystać do zwiększenia zasięgu naszych usług, dzięki temu nasze auta pojawiły się niedawno we Wrocławiu, a niebawem z naszych usług będzie można skorzystać również w Krakowie" - powiedział prezes 4Mobility Paweł Błaszczak, cytowany w komunikacie.



Spółka oferuje również niedostępną w innych carsharingach możliwość wynajmu samochodów nieoklejonych swoimi logotypami.



"Stale poszerzamy swoją ofertę i prezentujemy klientom coraz to nowsze rozwiązania. W odpowiedzi na potrzeby naszych użytkowników, którzy chcieliby poczuć się jak we własnym aucie, wprowadziliśmy usługę '4Mobility Black', w której udostępniliśmy auta takie jak Audi A3 i Q2, bez ich oklejenia. Oprócz tego poszerzyliśmy również naszą ofertę o pakiety wynajmu długoterminowego, które są alternatywą dla tradycyjnych wypożyczalni oraz komunikacji miejskiej w okresie pandemii" - dodał Błaszczak.



4Mobility jest jednym z pionierów i liderów świadczących na polskim rynku usługi carsharingu. Jej model biznesowy zakłada wykorzystanie przez klientów autorskiej aplikacji mobilnej, dzięki której można bezpiecznie i z dowolnego miejsca dokonać rezerwacji samochodu. Spółka świadczy swoje usługi w Warszawie, Poznaniu, Siedlcach, Trójmieście i Rzeszowie. Od września 2017 jest notowana na New Connect. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PGE Nowa Energia.



(ISBnews)