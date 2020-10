Warszawa, 19.10.2020 (ISBnews) - Decyzja o budowie kopalni węgla brunatnego w Złoczewie byłaby dziś działaniem na szkodę spółki, uważa prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

"Ta decyzja zakładam, że będzie decyzją nowego podmiotu, który powstanie po naszym podziale, ale dziś budowa kopalni jest nierentownym przedsięwzięciem. Dziś byłoby to działanie na szkodę spółki. Oczywiście, w przyszłości może to się zmienić" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.

Zaprezentowany w "Programie dla górnictwa węgla brunatnego" scenariusz bazowy przewiduje, że złoże Złoczew może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie. W projekcie "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" za perspektywiczne uznano złoża węgla brunatnego Złoczew oraz Ościsłowo, a w dalszej kolejności Gubin.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)