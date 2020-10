Warszawa, 19.10.2020 (ISBnews) - Unimot uruchomił w Gorzowie Wielkopolskim flagową stację paliw Avia z największym konceptem

sklepowym Eat&Go, zainstalowaną fotowoltaiką oraz wykorzystaniem po raz pierwszy w sieci Avia aroma- i audiomarketingu, podała spółka.

To pierwszy flagowy obiekt marki Avia, który w pełni eksponuje nowy koncept sklepowy Eat&Go na powierzchni blisko 200 m2, z rozbudowanym kącikiem kawowym, strefą relaksu oraz z wykorzystaniem po raz pierwszy, obok ekranów Digital Signage, aroma- i audiomarketingu. Na dachu stacji zainstalowano również panele fotowoltaiczne Avia Solar, zaznaczono.

Umiejscowienie na dachu stacji paneli fotowoltaicznych Avia Solar to nie tylko zabieg ekonomiczny, mający wpływ na obniżenie kosztów działania stacji, lecz także komunikat dla wszystkich kierowców, że stacje paliw Avia są punktami, w których można zamówić usługę instalacji paneli, podkreślono również.

"Stacja Avia w Gorzowie Wielkopolskim to nasza wizytówka, za pomocą której chcemy zaprezentować polskim kierowcom oraz naszym potencjalnym partnerom biznesowym, jak może wyglądać nowoczesna stacja paliw z własną elektrownią solarną oraz niezbędnymi udogodnieniami dla podróżujących: rozbudowaną strefą odpoczynku, designerskimi rozwiązaniami i smaczną kawą, oczywiście przy zagwarantowaniu wysokiej jakości paliwa i przystępnych cen. Przy jej tworzeniu staraliśmy się wykorzystać najlepsze doświadczania marki Avia, szwajcarskie korzenie oraz w sposób kompleksowy odpowiedzieć na potrzeby polskiego klienta i specyfikę naszego rynku paliwowego" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Na terenie stacji znajduje samoobsługowa myjnia ręczna, po raz pierwszy zaprezentowana na terenie Polski w barwach Avia, a także Paczkomat. Nowością, wprowadzoną także po raz pierwszy na stacji w Gorzowie Wielkopolskim, jest wykorzystanie audio- i aromamarketingu.

"Zestawienie wielu bodźców, oddziałujących na różne zmysły, wpływa pozytywnie na doświadczenia kierowców na stacji benzynowej. Chcemy, aby nasi klienci czuli się u nas komfortowo i mogli odpocząć czy wypić kawę w przyjemnej atmosferze. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie audio- i aromamarketingu na nasze stacje. 80% decyzji jest podejmowanych bez naszej świadomej kontroli, u 75% osób zmysł węchu wpływa na odczuwane emocje, a 65% ludzi może liczyć na zmianę nastroju dzięki muzyce. Te liczby dają do myślenia, dlatego będziemy rozwijać ten element wyposażenia stacji w nowo otwieranych obiektach" - dodała dyrektor marketingu w sieci Avia Agnieszka Bobrukiewicz.

Aktualnie sieć Avia liczy ponad 50 stacji, które obejmują swoim zasięgiem prawie całą Polskę. Stacje zlokalizowane są głównie w średnich i małych miastach, choć obecne są również w kilku dużych miastach - w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)