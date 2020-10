– Docelowo chcemy pozyskać dla grupy jeszcze dwie duże spółki i kilka mniejszych. Akwizycje te pozwolą wzmocnić kluczowe dla firmy specjalizacje oraz rozwinąć nowe obszary działalności. Zakładamy, że strategia Integratora 2.0 w ciągu ośmiu najbliższych lat doprowadzi nas do przychodu na poziomie miliarda złotych – zapowiada Wojciech Wolny, prezes Euvic, jednego z wiodących na polskim rynku dostawców rozwiązań IT.

Aden częścią Grupy Euvic

Aden, który właśnie dołączył do Euvic, to krakowska spółka, zajmująca się integracją systemów oraz rozwojem elektroniki, urządzeń IoT i kiosków informacyjnych. Jej zadaniem jest wzmocnienie podstawowego dla Euvic filaru działalności – Software Development (tworzenie oprogramowania na zamówienie wraz z usługami wdrożeniowymi). Aden będzie odpowiedzialny za rozwój systemów embedded (systemów wbudowanych, będących integralną częścią obsługiwanych sprzętów).

– Spółka Aden uzupełnia nasze portfolio produktowe o projektowanie urządzeń elektromechanicznych, które będziemy mogli połączyć z wytwarzanym przez nas oprogramowaniem. Drugą istotną kwestią jest wzmocnienie Grupy Euvic jako integratora. Aden ma duże zdolności integracyjne, a dodatkowo doświadczenie w branży mediów i reklamy, co również jest dla nas bardzo atrakcyjne – tłumaczy Tomasz Kwiatkowski, dyrektor handlowy w Euvic.

Aden od lat współpracuje z telewizją. Spółka ma na swoim koncie także stworzenie m.in. systemu embedded, który sprawdza się na płatnych parkingach rowerowych w Wielkiej Brytanii. Zarezerwowanie miejsca, a także cała późniejsza obsługa związana z pozostawieniem roweru odbywa się automatycznie, a całość zarządzana jest z poziomu aplikacji mobilnej. Przy współpracy z Euvic spółka stworzyła również m.in. komputer pokładowy do miejskiego samochodu, poruszającego się w Warszawie. System pozwala na utrzymanie zdalnej kontroli nad pojazdem.

– Jako część Grupy Euvic mamy konkretne zadania do wykonania. Do końca tego roku zamierzamy zwiększyć zatrudnienie, a także – korzystając z dotychczasowych wdrożeń – stworzyć konkretny produkt, który zostanie wprowadzony do sprzedaży. Przymierzamy się także do dużego projektu dla branży medialnej, związanego z transmisją online – zdradza Robert Węgrzyn, prezes Aden.

Zbycie dotychczasowych akcji i nowe plany zakupowe

Rok 2020 to dla Euvic czas strategicznych zmian, związanych z dalszym rozwojem i konsolidacją spółek należących do grupy. Szereg decyzji kapitałowych i technologicznych wpisuje się w nową strategię biznesową – Integratora 2.0. Euvic z 15-letnim doświadczeniem na rynku, wraz ze spółkami, w których posiada udziały, zatrudnia ponad 3000 inżynierów i specjalistów, dysponuje ponad 20 biurami na całym świecie i chce być firmą, która kompleksowo wspiera klientów w realizacji złożonych projektów IT.

W tej chwili grupa skupia się na rozwoju czterech, kluczowych filarów biznesowych: Software Development, Body/Team Leasing, IT Infrastructure oraz Innovations, oraz na wyborze nowego obszaru biznesowego, który docelowo stanie się piątym filarem spółki.

– Przyglądamy się spółkom oferującym rozwiązania z zakresu e-commerce, marketingu interaktywnego oraz systemów embedded – zdradza Wojciech Wolny.

Jednym z pierwszych kroków na drodze do realizacji nowej strategii było zbycie akcji spółki informatycznej, specjalizującej się we wdrażaniu systemów klasy ERP i CRM. Firma została przejęta przez holenderski Fellowmind.

– Jako Grupa Euvic chcemy skupić się na rozwijaniu kompetencji technologicznych i technicznych. To, w połączeniu z dobrą ofertą oraz wolą pozostałych akcjonariuszy, doprowadziło nas do podjęcia decyzji o zbyciu akcji jednej ze spółek. Środki, które udało nam się pozyskać z tej sprzedaży pozwolą nam na kolejne zakupy, które będą zgodne z naszą strategią biznesową – wyjaśnia Wojciech Wolny.

Dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży akcji oraz dobrym wynikom finansowym Euvic planuje w najbliższych miesiącach przeznaczyć na różnego rodzaju akwizycje rekordową kwotę.

– Ostatnia transakcja pozwoliła nam skumulować gotówkę i dziś jako grupa rozglądamy się za kolejnymi spółkami, które moglibyśmy pozyskać. Co ważne, mamy coraz większe doświadczenie w inwestowaniu. Spółki chcą z nami współpracować, wiedząc, że inwestując w ich rozwój dostarczymy im konkretnego wsparcia, zoptymalizujemy koszty i dołożymy do tego biznes. Jako inwestor jesteśmy dobrym partnerem – nie ma wątpliwości Łukasz Czernecki.

Spółka przymierza się też do debiutu na warszawskiej giełdzie. - Już raz, w 2018 roku, próbowaliśmy wejść na giełdę przez tzw. odwrócone przejęcie, ale to się nie udało. Niemniej pokazaliśmy, że jesteśmy zdeterminowani. Przyglądamy się spółkom giełdowym, z którymi moglibyśmy się połączyć, w efekcie czego może już nawet w przyszłym roku udałoby się nam zadebiutować na giełdzie. To jedno z podejść, ale nie jedyne. Równolegle zaczynamy prace nad przygotowaniem pierwszej oferty publicznej (IPO), która pozwoliłaby nam upublicznić się w ciągu najbliższych 2 lat - mówi prezes Wojciech Wolny.

Przychody spółek w Grupie Euvic w 2019 roku wyniosły ok. 500 mln zł i rosną średnio rocznie 15%.