"Na rynku niemieckim to nasz kolejny projekt w tak atrakcyjnej lokalizacji i stanowi on kontynuację ekspansji MLP Group w Niemczech. Poza regionem Berlina planujemy budowę kolejnych obiektów w Kolonii, Monachium, w regionie Zagłębia Ruhry oraz w Wiedniu" - powiedział country manager odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Schumacher-Kurowski, cytowany w komunikacie.



MLP Business Park Berlin I to park biznesowo-logistyczny o łącznej powierzchni najmu ok. 18 tys. m2, oferujący małe moduły magazynowe z nowoczesną przestrzenią biurową, których minimalna powierzchnia najmu będzie zaczynać się już od 750 m2. Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw z segmentu e-commerce, firm kurierskich oraz lekkiej produkcji. Zostanie oddany do użytku w II kwartale 2021 roku. Powierzchnie magazynowo-biurowe powstają w czterech halach i zgodnie ze standardem MLP Group, objęte są w całości certyfikacją BREEAM, podano także.



Park zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze B101, która prowadzi bezpośrednio do obwodnicy Berlina (A10). Dworzec kolejowy Ludwigsfelde znajduje się w odległości zaledwie kilku minut jazdy samochodem i zapewnia bardzo dobre połączenie z komunikacją publiczną. Przy parku znajduje się przystanek autobusowy. Z kolei do lotniska Berlin Schönefeld jest 26 km, dodała spółka.



MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)