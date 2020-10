"Już raz, w 2018 roku, próbowaliśmy wejść na giełdę przez tzw. odwrócone przejęcie, ale to się nie udało. Niemniej pokazaliśmy, że jesteśmy zdeterminowani. Obecnie prowadzimy rozmowy ze spółkami giełdowymi, z którymi moglibyśmy się połączyć. Jeśli dojdziemy do porozumienia, to być może już nawet w przyszłym roku udałoby się nam zadebiutować na giełdzie. W przypadku niepowodzenia tych rozmów, skoncentrujemy się na uporządkowaniu struktury grupy, a więc dokończeniu już rozpoczętych transakcji, konsolidacji jednych spółek i sprzedaży innych" - powiedział prezes Wojciech Wolny, cytowany w komunikacie.



Grupa Euvic ogłosiła także nową strategię biznesową - Integratora 2.0. Jednym z pierwszych kroków na drodze do stworzenia kompleksowej oferty IT jest zakup 50% akcji spółki Aden, specjalizującej się w integracji oraz systemach embedded.



"Naszym celem jako grupy jest stworzenie kompleksowej oferty IT dla klientów z całego świata, bez względu na ich wielkość oraz branże, w których działają. Chcąc go zrealizować, zamierzamy kupić dużą firmę, inwestując w ten zakup 20-40 mln zł. Zależy nam na podmiocie pasującym do jednego lub więcej filarów naszej działalności, który znamy i z którym już współpracowaliśmy. Chcemy też zainwestować w jeden z trzech nowych obszarów biznesowych, co w przyszłości pozwoli nam zbudować kolejny, piąty już filar spółki. Przyglądamy się obszarowi cyfrowego marketingu, e-commerce oraz cyfrowej transformacji. Analizujemy także rynek embedded, czyli urządzeń i oprogramowania IoT. Stąd zakup udziałów w spółce Aden, niedużej firmie, obsługującej m.in. TVN. W ten sposób wchodzimy w obszar związany z elektroniką i projektowaniem urządzeń" - dodał prezes.



Spółka zakłada także, że w ciągu 8 lat jej obroty wzrosną do 1 mld zł z ok. 500 mln zł zanotowanych w ubiegłym roku.



"Zakładamy 10-15-procentowy wzrost organiczny. Dodatkowo małe akwizycje każdego roku oraz dwie duże w całym tym okresie. Cel rzeczywiście jest ambitny, ale jednocześnie mówimy naszym partnerom oraz inwestorom, że nie będziemy go realizować za wszelką cenę. Pewnych wartości nie rozmienimy, a dla nas wartością są ludzie i komfort pracy. Chcemy nadal cieszyć się tym, co robimy. Zawsze byliśmy długodystansowi, osiem lat to rozsądny horyzont" - powiedział Wolny.



Wolny dodał, że akwizycje te pozwolą wzmocnić kluczowe dla firmy specjalizacje oraz rozwinąć nowe obszary działalności.



W tej chwili grupa skupia się na rozwoju czterech, kluczowych filarów biznesowych: Software Development, Body/Team Leasing, IT Infrastructure oraz Innovations, oraz na wyborze nowego obszaru biznesowego, który docelowo stanie się piątym filarem spółki.



"Przyglądamy się spółkom oferującym rozwiązania z zakresu e-commerce, marketingu interaktywnego oraz systemów embedded" - dodał prezes.



Według spółki, jednym z pierwszych kroków na drodze do realizacji nowej strategii było zbycie akcji spółki informatycznej, specjalizującej się we wdrażaniu systemów klasy ERP i CRM. Firma została przejęta przez holenderski Fellowmind.



"Jako grupa Euvic chcemy skupić się na rozwijaniu kompetencji technologicznych i technicznych. To, w połączeniu z dobrą ofertą oraz wolą pozostałych akcjonariuszy, doprowadziło nas do podjęcia decyzji o zbyciu akcji jednej ze spółek. Środki, które udało nam się pozyskać z tej sprzedaży, a mówimy o transakcji rzędu 10 mln euro, pozwolą nam na kolejne zakupy, które będą zgodne z naszą strategią biznesową" - wyjaśnił Wolny.



Grupa Euvic ma ponad 900 klientów na całym świecie, świadczy im usługi w zakresie: outsourcingu IT (w tym infrastruktury), tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, e-commerce, wdrażania rozwiązań wiodących producentów (m.in. w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk. W skład grupy wchodzi kilkanaście wiodących polskich spółek IT.



(ISBnews)