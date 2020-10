"Paczkomaty InPost często stawiamy przy sklepach, centrach handlowych czy stacjach benzynowych. Nasze analizy wskazują, że pozwalają one zwiększać obroty handlowe nawet o 10%. Współpraca z Delikatesami Centrum to ważny krok w ekspansji naszej sieci, która trafi teraz pod sklepy popularnej sieci sklepów delikatesowych. Zalety Paczkomatów doceniają Polacy, którzy wybierają tę formę dostawy częściej niż kuriera - co jest szczególnie ważne w czasie pandemii, gdyż jest to najbezpieczniejsza obecnie forma dostaw" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Współpraca z InPost i zwiększenie liczby Paczkomatów przy sklepach naszej sieci pomaga niezależnym przedsiębiorcom prowadzącym Delikatesy Centrum w budowaniu konkurencyjności placówek w swojej okolicy. To duża wygoda dla robiących zakupy, a dla naszych franczyzobiorców szansa na zwiększenie liczby klientów, czy w praktyce po prostu większą sprzedaż. Badania pokazują, że współczynnik współkupowania wynosi przy tego typu usługach ok. 30%. Oznacza to, że 3 na 10 konsumentów nadając lub odbierając paczkę w lub przy danym punkcie handlowym, zrobi przy tej okazji zakupy" - dodała członkini zarządu Delikatesy Centrum Ewa Borowska.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.