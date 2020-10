"W chwili obecnej spółka przygotowuje się do wejścia w sektor gier SRP (standard retail price), to jest gier których cena nabycia wynosi 15-35 USD. Wiąże się to z większymi inwestycjami w pojedyncze tytuły i harmonijnie zbiega z założeniami polityki inwestycyjnej spółki" - czytamy w komunikacie.



Obecnie, dzięki systematycznej poprawie wyników finansowych i posiadaniu wolnych środków finansowych, spółka zamierza rozpocząć działania polegające na inwestowaniu w starannie wybrane zespoły lub studia deweloperskie. Spółka może być wyjątkowo atrakcyjnym inwestorem, dla tego typu podmiotów, gdyż poza wsparciem finansowym (inwestycja), może oferować również realne wsparcie merytoryczne i technologicznego, podano także.



"Spółka zakłada inwestowanie w pojedynczy projekt kwot od 50 000 zł do 500 000 zł. Preferowanym modelem będzie przy tym inwestowanie wspólnie z innymi inwestorami branżowymi lub posiadającymi doświadczenie w inwestycjach w gaming inwestorami finansowymi" - czytamy dalej.



Aktualna strategia rozwoju spółki zakłada m.in. ustabilizowanie liczby prowadzonych projektów i wydawanych gier na poziomie 20-30 projektów rocznie, wejście w sektor gier SRP (standard retail price), finansowanie jedynie gier niskobudżetowych (np. tylko portowanie gotowych gier z rynku PC, mobile), a optymalnie współfinansowanie gier z osobami trzecimi (inwestor, kopublishing), itp.), samodzielne (za pośrednictwem No Gravity Development) wydawanie, a zwłaszcza portowanie, wybranych gier niskobudżetowych, w tym zwłaszcza gier przeznaczonych na konsole Nintendo Switch czy rozpoczęcie działalności polegającej na inwestowaniu w starannie wybrane zespoły lub studia deweloperskie, którym spółka, poza wsparciem finansowym (inwestycja), może zaoferować również wsparcie merytoryczne i technologiczne, wymieniono w materiale.



Spółka zakłada także otwieranie nowych kanałów dystrybucji gier wydawanych lub tworzonych przez spółkę, w tym zwłaszcza zwiększenie sprzedaży na rynkach azjatyckich i budowanie partnerskich relacji z innymi podmiotami branżowymi, mające na celu budowanie wspólnej przewagi konkurencyjnej (modelowym przykładem jest współpraca z Qubic Games, Red Dev Studio, i Creative Destruction), podsumowano.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)