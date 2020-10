Warszawa, 30.10.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wyniosą najprawdopodobniej 800-900 mln zł w 2020 roku, w porównaniu do pierwotnie zakładanego poziomu 1,4 mld zł oraz ok. 1 mld zł, szacowanego po I półroczu br., podała spółka.

"Na ostatniej konferencji przewidywaliśmy, że nakłady inwestycyjne wyniosą w 2020 roku ok. 1 mld zł plus-minus 15%. Na dzisiaj wydaje się, że prawdopodobnie będzie to pomiędzy 800 i 900 mln zł" - powiedział szef relacji inwestorskich koncernu Wojciech Zengteler podczas wideokonferencji wynikowej.

Zaznaczył jednocześnie, że istnieje obecnie zbyt wiele zmiennych, aby spółka mogła podać wstępne szacunki dotyczące nakładów inwestycyjnych w 2021 roku.

"Plan capeksu na 2021 roku będziemy w stanie podać po opublikowaniu wyników za cały 2020 rok" - zapowiedział.

W ciągu 9 miesięcy 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wyniosły 612 mln zł, w porównaniu do 807 mln zł po trzech kwartałach 2019 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

