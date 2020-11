"Jesteśmy w toku prac formalnych związanych z przygotowaniem spółki do debiutu na rynku NewConnect, co, mamy nadzieję, nastąpi również w przyszłym roku. Upublicznienie poprzedzi emisja akcji, której celem będzie pozyskanie finansowania na realizację bieżących projektów i preprodukcji - efekty jednej z nich, nad którą aktualnie pracujemy, zaprezentujemy już niebawem" - powiedział prezes Paweł Kozakowski, cytowany w komunikacie.



"Działania naszego studia koncentrują się obecnie na produkcji gry 'Hell Architect', która ukaże się na platformie Steam w pierwszym kwartale 2021 roku" - dodał.



Najbliższe plany spółki zakładają także przeprowadzenie kampanii gry na Kickstarterze.



"Do 2022 roku Woodland Games planuje premiery kilku gier z gatunku symulatorów w wersji na komputery stacjonarne, oprócz wspomnianej 'Hell Architect' studio pracuje nad 'Autopsy Simulator', 'Urban Explorer' oraz 'Taxi Simulator'" - czytamy dalej.



Model biznesowy Woodland Games zakłada premiery jednego do dwóch tytułów rocznie. Spółka przyjęła, że średni nakład na produkcję każdego tytułu wyniesie nie więcej niż kilkaset tysięcy złotych. Działalność studia zakłada produkcję wysokich jakościowo gier oraz portowanie ich na konsole Nintendo Switch, Xbox One, urządzenia VR i nośniki mobilne.



"Dokładamy wszelkich starań, aby nasze autorskie projekty wyróżniały się unikalną fabułą, oryginalną oprawą wizualną i graficzną, a także realną wysoką jakością i nieszablonowymi rozwiązaniami. Stawiamy na różnorodną tematykę, która zainteresuje szerokie grono odbiorców. Zanim podejmiemy decyzję o rozpoczęciu pracy nad nowym tytułem, sprawdzamy, czy nasza propozycja spotyka się z zainteresowaniem ze strony graczy. Zależy nam, aby nasze projekty wykazywały duży potencjał sprzedażowy" - wskazał Kozakowski.



Woodland Games to producent gier wideo na PC i urządzenia mobilne z Grupy PlayWay. Studio działa na rynku od 2016 roku. Docelowo spółka planuje portować swoje gry na konsole oraz przygotowywać preprodukcje, a także realizować projekty na zlecenie.



