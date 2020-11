"W lipcu tego roku spółka przeprowadziła emisję akcji, która już została zarejestrowana. Natomiast na przełomie roku 2020/2021 planujemy składać wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Iron Wolf Studio. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania wszystkich niezbędnych informacji i czekamy, aż wszyscy inwestorzy będą mieli gotowe konta inwestycyjne. Chcemy dochować wskazanych wcześniej terminów i nie możemy doczekać się tego przełomowego dla nas momentu" - powiedział Pluta, cytowany w komunikacie.



Do zaprezentowanych po raz pierwszy w połowie roku gier: symulatora "Destroyer: The U-boat Hunter" oraz interaktywnego filmu pt. "Killing Stream", wkrótce dołączą kolejne produkcje, zaznaczono w informacji.



Jesli chodzi o pierwszą z produkcji studia, "Destroyer: The U-Boat Hunter", po dwóch zapowiedziach - pierwszej, zdradzającej fragmenty fabuły oraz drugiej, ukazującej rozgrywkę, symulator niszczyciela został dodany do listy życzeń w serwisie Steam przez ponad 29 tys. graczy. Na przełomie listopada i grudnia pojawi się zapowiedź kolejnego projektu studia, również związanego z tematyką militarną - "Sherman Commander". W celu dywersyfikacji swojego portfolio, Iron Wolf Studio rozpoczęło również tworzenie filmów interaktywnych, wymieniono w informacji.



"Dostrzegając niemałe zainteresowanie tematyką filmów interaktywnych, studio podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad kolejnymi tytułami z tego gatunku. W tym celu nawiązana została współpraca z Games Operators, twórcami '911 Operator', którzy udzielili licencji do stworzenia filmu interaktywnego opartego na ich popularnej grze. Iron Wolf odpowiedzialne jest za przygotowanie zwiastuna do '911 Operator Interactive Movie', a Games Operators zapewni pełne wsparcie marketingowe z wykorzystaniem dużego zasięgu i rozpoznawalności marki" - czytamy w komunikacie.



Iron Wolf Studio powstało w wyniku połączenia Iron Wolf Studio i Inimages. Obie firmy stworzyły "U-Boot the Board Game" - połączenie symulatora U-boota i gry planszowej.



(ISBnews)