"Jak co roku, to właśnie w IV kwartale, a w szczególności w okresie świąteczno-noworocznym planujemy najwięcej premier i kampanii marketingowych. Tylko w ostatnie 10 dni grudnia QubicGames planuje 13 premier gier, w tym wydanie w Ameryce, Europie i Japonii 6 gier ze znanej serii BIT.TRIP. Liczba planowanych premier w IV kwartale jest sumarycznie większa niż gier wydanych przez 9 pierwszych miesięcy roku" - powiedział prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.



Dodał, że w listopadzie i w grudniu spółka zaplanowała także 4 duże kampanie marketingowych na konsoli Nintendo Switch w Ameryce, Europie i Japonii.



"W miesiącach czerwiec-październik, wydaliśmy 8 gier i zestawy płatnych dodatków do 3 gier na konsole Nintendo Switch. 5 z premier, zgodnie ze strategią na rok 2020, zadebiutowało na rynku japońskim - kluczowym pod względem liczby posiadaczy wspomnianej konsoli. W minionym kwartale zadebiutował również 'Dex' - nasza największa dotychczasowa premiera, w trzy tygodnie pokrywając koszty produkcji i marketingu. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przedsprzedaż gry 'Dex' w Japonii i jest to nasza najszybciej sprzedająca się gra w przedsprzedaży na rynku japońskim. Tytuł zadebiutuje już w ten czwartek - 19 listopada. Ponadto, zainwestowaliśmy w zakup praw do serii Pocket Mini Golf oraz rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad drugą częścią tej gry i spin-offem zatytułowanym Pocket Mini Bowling" - dodał Pieczykolan.



Spółka zakłada, że jeszcze w grudniu wyda aż 8 tytułów na konsolę Nintendo Switch, w tym sześć gier z bardzo popularnej serii Bit.TRIP znanej z 8-bitowej estetyki oraz niezapomnianej ścieżki dźwiękowej - jest to jedno z najmocniejszych IP jakie dotychczas wydawała.



"Kolejnymi produkcjami, które zadebiutują w okresie świątecznym na Nintendo Switch będą 'DungeonTop' i 'Door Kickers'. Pierwsza z nich jest świeżą grą z zyskującego na popularności gatunku rougelike, druga natomiast została okrzyknięta najlepszą grą taktyczną 2014 roku. Oba tytuły spotkały się również z ciepłym przyjęciem ze strony graczy - średnia ocen wynosi odpowiednio 85% i 94% pozytywnych ocen w serwisie Steam. Wszystkie te gry będą dostępne dla graczy pomiędzy 24 a 26 grudnia, a ich przedsprzedaż rozpocznie się 27 listopada. Dodatkowo spółka pracuje nad dodatkiem do gry 'Pocket Mini Golf', która cieszy się niesłabnącą popularnością na konsoli Nintendo Switch. Premiera DLC Pocket Mini Golf - Fairway planowana jest między 21 a 31 grudnia" - czytamy także.



Niezależnie od gier wydawanych na konsolę Nintendo Switch, spółka planuje wydanie 4 gier na konsolę Sony PS4 - "DungeonTop", "Mana Spark", "One Strike" i" Not Not - a Brain Buster".



QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.



