Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Zarząd PGE powołał projekt 'Sprawiedliwej transformacji Kompleksu Bełchatów', zawierający plan inwestycji dla regionu. Do końca 2020 r. komitety inwestycyjne przejdą do fazy przygotowania projektów w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie środków unijnych. Szacunek nakładów inwestycyjnych na dzisiaj to ok . 2,5 mld zł" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy:

- instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych,

- farmy słoneczne o mocy do 500 MW,

- farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.

"Myślimy nad kolejnymi inicjatywami. W grę wchodzi także energetyka jądrowa" - dodał prezes.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

