Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Movie Games przygotuje mobilną wersję gry "Drug Dealer Simulator", podała spółka. Za przeniesienie gry na systemy Android oraz iOS będzie odpowiadało Movie Games Mobile.

"Po premierze 'Drug Dealer Simulator' na PC oraz przy zapowiedziach wersji na inne platformy stacjonarne informowałem o planach maksymalnej monetyzacji tytułu. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu gry również na platformy mobilne. Współczesna młodzież zdecydowanie więcej czasu spędza z telefonem niż przy komputerze. Są natomiast rynki, na których gry mobilne cieszą się o wiele większą popularnością niż gry stacjonarne. Chcemy, aby 'Drug Dealer Simulator' był dostępny na wszystkich platformach. Będzie to jednocześnie pierwszy projekt realizowany przez Movie Games Mobile" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Przygotowaniem gry na platformy Android oraz iOS zajmie się Movie Games Mobile. Jest to podmiot powołany przez Movie Games, którego działalność koncentruje się na portowaniu oraz produkcji gier na wspomniane platformy. Movie Games Mobile będzie współpracowała zarówno z Movie Games, jak i pozostałymi spółkami z rodziny MG, m.in. z Road Studio, True Games czy Pixel Crow, wskazano również.

"Gry mobilne to bardzo duży segment rynku gamingowego, na którym rodzina Movie Games nie była do tej pory obecna. Bardzo się cieszę, że pierwszym projektem realizowanym przez Movie Games Mobile będzie 'Drug Dealer Simulator'. Duża popularność tytułu na PC pozwala nam sądzić, że również na platformach mobilnych gra osiągnie sukces. Jako Movie Games Mobile będziemy odpowiedzialni za przeniesienie na platformy mobilne również innych nadchodzących gier całej rodziny Movie Games m.in. 'Alaskan Truck Simulator' czy 'Gangster Simulator'" - dodał prezes Movie Games Mobile Kamil Gaworecki.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)