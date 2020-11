Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - LPP w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na oferowane wszystkie akcje, tj. 17 099 sztuk, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 6 600 zł za jeden walor, podała spółka.

"Zarząd LPP informuje niniejszym, iż w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 16:00 zakończyła przeprowadzony za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski SA proces budowania przyspieszonej księgi popytu. Spółka otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje własne spółki, jakie spółka zamierzała zbyć na podstawie procedury ABB, tj. 17 099 akcji spółki, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających łącznie do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 6 600 zł" - czytamy w komunikacie.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji w wykonaniu procedury ABB to 19 listopada 2020 r., podano także.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)