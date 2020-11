"Wyniki osiągnięte w październiku oraz zaktualizowane prognozy efektów działalności grupy w kolejnych miesiącach bieżącego roku wskazują, iż w IV kwartale nie wystąpi pogorszenie koniunktury zakładane w prognozie wyników grupy za rok 2020 opublikowanej 24 sierpnia 2020 roku. W rezultacie zarząd szacuje, że część parametrów powyższej prognozy rocznej zostanie przekroczona o ponad 10%" - czytamy w komunikacie.



Prognoza zysku operacyjnego została podniesiona o 13% do 510 mln zł, a wyniku EBITDA o 9% do 656 mln zł.



Zmiana szacowanego zysku netto zawiera 12 mln zł pozytywnego wpływu wynikającego ze zwiększenia w IV kwartale aktywa z tytułu podatku odroczonego, podano także.



"Zadłużenie netto na koniec 2020 roku szacowane jest na ok. 630 mln zł, co stanowi zmniejszenie o ok. 10% w porównaniu z szacunkiem z sierpnia. Szacowany na 2020 rok poziom nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 160 mln zł" - czytamy dalej.



W sierpniu Grupa Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży - o 2% do 3 380 mln, EBIT - o 16% do 453 mln zł i EBITDA - o 12% do 600 mln zł.



Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)