Delta Printing System jest wysoce precyzyjnym systemem drukowania układów mikroelektronicznych, wykorzystującym opatentowaną przez XTPL technologię Ultra-Precyzyjnej Depozycji (UPD). Umożliwia on drukowanie ultra-cienkich struktur o minimalnej wielkości 1,5 mikrometra, podano.



"Dostrzegamy światowy trend technologiczny zmierzający w kierunku dalszej miniaturyzacji i wzrostu rozdzielczości wyświetlaczy. Cieszymy się, że będziemy mogli zastosować XTPL Delta Printing System w naszym clean-roomie na naszej pilotażowej linii produkcyjnej zaawansowanych wyświetlaczy i dalej rozwijać współpracę z zespołem XTPL. XTPL opracowało unikalne rozwiązanie do bezpośredniego (bezmaskowego) osadzania struktur przewodzących o wielkości od 1,5 do 10 mikrometrów. Uważam, że ta technologia ultraprecyzyjnej depozycji ma wyjątkowe właściwości, które doskonale wpisują się w przyszłe potrzeby w zakresie drukowania elastycznych wyświetlaczy OLED o wysokiej rozdzielczości" - podkreślił dyrektor IGM Norbert Fruehauf, cytowany w komunikacie.



Badacze z Uniwersytetu w Stuttgarcie chcą wykorzystać Delta Printing System dostarczony przez XTPL do zaprezentowania w pełni wydrukowanego wysokorozdzielczego wyświetlacza FPD. Stanie się to możliwe dzięki unikalnej możliwości urządzenia w zakresie powtarzalnego drukowania przewodzących struktur o rozmiarze 1,5 mikrometra, podkreślono.



"IGM nie tylko znajduje się w światowej czołówce instytucji badawczych w dziedzinie zaawansowanych wyświetlaczy, ale także ściśle współpracuje z globalnymi liderami z tej branży. Umowa na dostawę naszego pierwszego demonstratora technologii dla IGM jest kamieniem milowym na drodze w kierunku komercjalizacji naszej technologii UPD. Decyzja IGM potwierdza wysoki poziom gotowości technologicznej naszego rozwiązania oraz jego unikalne własności umożliwiające innowacje i rozwój w branży wyświetlaczy FPD" - dodał prezes XTPL Filip Granek.



Umowa obejmuje wynajem demonstratora XTPL z możliwością jego wykupu. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 190 tys. euro netto (ok. 880 tys. zł netto). Urządzenie ma być dostarczone IGM jeszcze w roku 2020. Powyższa kwota nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych: kartridży, tuszów oraz dysz, które również będą dostarczone instytutowi przez XTPL.



"Demonstrator technologii UPD jest oferowany zarówno akademickim ośrodkom badawczym, jak i jednostkom R+D przedsiębiorstw przemysłowych skupiających się na obszarze zaawansowanej mikroelektroniki i wyświetlaczy. Obecnie XTPL prowadzi zaawansowane rozmowy na temat dostarczenia demonstratora technologii z kolejnymi podmiotami" - czytamy dalej.



W osobnym komunikacie XTPL zaktualizował prognozę dotyczącą liczby wniosków patentowych, które spółka zamierzała przygotować i zgłosić w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.



"W procesie zgłaszania wniosków patentowych spółka zastosowała się do zaleceń współpracujących z nią kancelarii patentowych, niezależnego doradcy patentowego oraz doradców wchodzących w skład zarządu XTPL Inc. z siedzibą w USA. Zalecenia dotyczyły łączenia kilku powiązanych wynalazków w jednym wniosku patentowym. Takie łączenie skutkować będzie zwiększeniem jakości poszczególnych zgłoszeń i w rezultacie wzmocnieniem ochrony własności intelektualnej spółki. W efekcie zarząd prognozuje, iż w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku spółka zgłosi nie mniej niż 11 wniosków patentowych. Jednocześnie zakres ochrony własności przemysłowej nie uległ zmniejszeniu, a wszystkie wnioski zgłaszane były na bieżąco" - wskazano w materiale.



W okresie od 1 września 2019 do dzisiaj spółka złożyła 9 wniosków patentowych (łącznie od początku istnienia 18 wniosków patentowych).



Zarząd prognozuje, iż zgłaszając wnioski w formule łączącej powiązane wynalazki, liczba co najmniej 26 wniosków patentowych (liczona od 1 września 2019) zostanie osiągnięta do końca 2022 roku, podsumowano.



XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.



