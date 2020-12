Zysk operacyjny wyniósł 1,48 mln zł wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 105,94 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 6,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 282,78 mln zł w porównaniu z 337,32 mln zł rok wcześniej.



"Sprzedaż grupy za I-III kwartały 2020 roku wyniosła 282,8 mln zł i była o 16% niższa niż w analogicznym okresie roku 2019, przy jednocześnie niższej rok do roku o 1,3 pkt proc. marży brutto ze sprzedaży (22,3% w raportowanym okresie). Niższa wartość sprzedaży odzwierciedlała obniżenie portfela zamówień grupy, ale też utrudnioną realizację w związku ze wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi z trwającej pandemii" - czytamy w raporcie.



Wzrost sprzedaży zanotował segment Pieców Topialnych (+15,0%), natomiast w segmencie Aftersales (części zamienne i usługi posprzedażowe) sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie rok do roku. Spadek na poziomie 58% odnotowano w segmencie pieców Atmosferowych, na poziomie 43,4% w segmencie pieców Aluminium Process oraz 13,6% w segmencie pieców próżniowych, podano także.



"Sprzedaż Grupy za I-III kwartały roku 2020 miała niższą marżę brutto (22,3%) niż w tym samym okresie roku 2019 (23,6%). Najwyższą marżę (31,9%) zanotował segment Aftersales, 30,6% segment Aluminium Proces oraz 22,1% segment Pieców Próżniowych" - czytamy dalej.



Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły o 17% r/r i za I-III kwartały 2020 wyniosły 52 mln zł.



"EBITDA grupy wyniosła 20,9 mln zł - niższa wobec analogicznego okresu 2019 roku ze względu na niższy wynik brutto na sprzedaży (wpływ niższej sprzedaży i niższej zrealizowanej marży)" - napisano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 9,36 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej.



Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,54 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)