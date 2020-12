"Głównym założeniem projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, mających na celu redukcję rezystancji transparentnej katody w wyświetlaczach nowej generacji typu TE-OLED" - czytamy w komunikacie.



Okres realizacji projektu to 1 lipca 2020 r. - 30 czerwca 2023 r., dodano.



XTPL został wezwany przez NCBR do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji, podano także.



XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.



(ISBnews)