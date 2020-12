"Docelowo chcemy połowę energii elektrycznej wykorzystywanej w grupie produkować z własnych źródeł, w tym przede wszystkim odnawialnych" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas briefingu prasowego.



Dodał, że docelowo spółka chce dysponować 200 MW w fotowoltaice. Pozostałe inwestycje - to projekty wiatrowe. Jeśli pozwoli na to polityka regulacyjna, możliwa jest także rozbudowa dwóch elektrowni gazowych.



Prezes pytany o przejęcia projektów na rynku OZE, stwierdził, że "w tym roku nie spodziewa się już żadnej transakcji przejęcia, ale w przyszłym, bez wątpienia, to nastąpi".



Zgodnie ze strategią KGHM do 2030 roku, połowę zapotrzebowania na energię grupa pokryje z własnych źródeł, w tym z OZE. Oprócz inwestycji KGHM Zanam KGHM prowadzi jeszcze dwa projekty fotowoltaiczne: na terenie Oddziału Zakład Hydrotechniczny oraz przy Hucie Miedzi Głogów.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)