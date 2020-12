Grupa Euvic, która dotychczas działała w czterech obszarach: software development, body/team leasing, IT infrastructure oraz innovations rozpoczyna budowę piątego filaru - digital. ClickAd jest pierwszą, ale nie ostatnią spółką, która będzie odpowiadała za rozwój tego obszaru, podano.

"Zgodnie ze strategią Integratora 2.0 przygotowujemy się do kolejnych zakupów, które pozwolą nam rozwinąć nowy obszar działalności. Kupując udziały w ClickAd pozyskaliśmy partnera z kompetencjami, które dotychczas nie istniały w grupie. To kolejny krok na drodze do stworzenia kompleksowej i jednocześnie unikalnej oferty IT dla naszych klientów" - powiedział prezes Wojciech Wolny, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa ClickAd istnieje na rynku od 20 już lat. Należą do niej spółki ClickAd Interactive, All4affiliate oraz 360 e-com. Dwie pierwsze to agencje mediowe oferujące kompleksowe i nowoczesne usługi marketingowe. Z kolei 360 e-com dostarcza autorskie usługi technologiczne sklepom internetowym - zaawansowane technologie z zakresu AdTech (advertising technology) i MarTech (marketing technology). 360 e-com specjalizuje się m.in. w retargetingu, a więc zachęcaniu osób już wcześniej zainteresowanych danym produktem czy usługą do powrotu na stronę i do zakupu.

"ClickAd posiada kompetencje, doświadczenie i rynkowe know-how, które stanowią doskonałe uzupełnienie naszej oferty, szczególnie jeśli mówimy o portfolio projektów dla branży e-commerce. Pracując nad rozwojem rozwiązań e-commerce'owych, możemy jednocześnie zaproponować wsparcie ich potencjału przez generowanie ruchu czy retargeting użytkowników. W ten sposób będziemy nie tylko programować, ale też pomagać, oferowanym przez naszych klientów produktom i usługom, zaistnieć w świadomości potencjalnych odbiorców. To nasz dodatkowy wkład w sukces biznesu naszych klientów" - dodał wiceprezes Łukasz Czernecki, cytowany w komunikacie.

Grupa Euvic przygotowuje się do zakupu kolejnych spółek. Chce stworzyć kompleksowe usługi, wspierające firmy w ich cyfrowej transformacji.

"Pozyskaliśmy specjalistów w dziedzinie marketing technology, a także IP autorskich technologii przez lata opracowywanych przez ClickAd. Bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach z tworzenia filaru infrastruktura, w kolejnej fazie skupimy się na poszukiwaniu synergii w rozwijaniu biznesu z nowym partnerem. To model sprawdzony, który z pewnością niebawem pozwoli nam na zwiększenie potencjału spółki i odpowiednio przemyślaną rozbudowę nowego obszaru działalności" - podsumował Wolny.

Grupa Euvic ma ponad 900 klientów na całym świecie, świadczy usługi w zakresie: outsourcingu IT (w tym infrastruktury), tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, e-commerce, wdrażania rozwiązań wiodących producentów (m.in. w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk. W skład grupy wchodzi kilkanaście wiodących polskich spółek IT.