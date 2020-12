"Dla nas tegoroczny 6 grudnia także przyniósł niespodziankę. Właśnie stanął nasz Paczkomat nr 10 000 i choć nie był to prezent, ale efekt wielu lat ciężkiej pracy - to z dumą patrzymy na największą na świecie sieć Paczkomatów ze zintegrowaną logistyką. To ogromna liczba maszyn, która codziennie dostarcza Polakom miliony przesyłek. Jakością i szybkością zdecydowanie przebija dostawy kurierskie, a kupujący w internecie najchętniej wybierają właśnie taką opcję dostawy - co jest dla nas najlepszą rekomendacją. W tym roku bardzo intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem naszej infrastruktury - liczba Paczkomatów InPost wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad 4 000 urządzeń, czyli o 66,7%, rozbudowaliśmy 3 000 już działających maszyn, a powierzchnia sortowni i centrów logistycznych zwiększyła się o 61%" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



Brzoska dodał, że mimo największego w historii firmy programu inwestycyjnego w niektórych lokalizacjach w Paczkomatach w okresie przedświątecznym może brakować miejsc.



"W tym roku mamy o ponad 4 000 tysiące więcej maszyn niż w roku ubiegłym, ale… to i tak za mało. Popyt w okresie przedświątecznym na dostawy do Paczkomatów jest olbrzymi i może skutkować brakiem przepustowości w niektórych lokalizacjach. Dlatego prosimy naszych klientów, aby jak najszybciej odbierali przesyłki i robili zakupy z wyprzedzeniem - ale także przeprosić, bo zdajemy sobie sprawę ze skali wolumenów w tym okresie. Mogę zadeklarować, że nie zwalniamy tempa i w przyszłym roku nasz program inwestycyjny się nie zatrzyma" - podsumował prezes.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



(ISBnews)