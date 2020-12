Warszawa, 09.12.2020 (ISBnews) - Geotrans rozpoczął proces budowania księgi popytu w ramach emisji do 499 999 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podała spółka. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu. Prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities.

"Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania - zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 mln ton - a w efekcie osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA stanowiącej co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł. Pierwszy etap realizacji strategii przewiduje inwestycje na poziomie około 30 mln zł. Istotną część z tej kwoty zamierzamy sfinansować z emisji akcji serii C" - powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Zapowiedział jednocześnie, że pomimo ambitnych planów inwestycyjnych Geotrans zamierza pozostać spółką dywidendową oraz kontynuować skup akcji własnych.

Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:

- Zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów

- Pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu

- Zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach

- Zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych - farmy fotowoltaiczne i biomasa, podano również.

Dzięki nowym zakładom spółka planuje systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planuje otworzyć własne centrum B+R. Zamiarem spółki jest dalsze umacnianie pozycji na rynku zagospodarowywania osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz ubocznych produktów spalania, wynika także z materiału.

Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

Spółka zamierza uruchomić instalację do zagospodarowania odpadów ściekowych i biologicznych oraz pilotażowo małą instalację do przetwarzania innych odpadów, co byłoby wejściem w nowy obszar biznesowy. Ponadto, spółka zawarła przedwstępną umowę kupna prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni 3,1 ha, zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim (wartość transakcji wyniesie 2,9 mln zł netto), gdzie planuje uruchomienie dużej instalacji do przetwarzania odpadów.

"Powyższe działania wpisują się w realizację ogłoszonej strategii. Cały czas poszukujemy nowych lokalizacji i przeprowadzamy ich analizę. Docelowa liczba instalacji zależy od dostępnych środków. Jeżeli wspomniany projekt pilotażowy przyniesie oczekiwane efekty, rozważymy kontynuację pomysłu na kolejnych instalacjach, w ramach innych lokalizacji" - podsumował Weremczuk.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnect.

