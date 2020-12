Instalację do czerpania prądu ze światła słonecznego uruchomiono w jednym z budynków, gdzie znajduje się hala do codziennej obsługi autobusów, które skończyły kursowanie, oraz nowoczesna automatyczna myjnia. Hala zużywa rocznie 101 tys. kWh. Instalacja solarna na jej dachu pokryje połowę tego zapotrzebowania, co pozwoli zaoszczędzić w skali roku 30 tys. zł.

„Każdy nasz pracownik będzie mógł na bieżąco obserwować efekty, jakie daje ta inwestycja. To dzięki specjalnemu wyświetlaczowi, który został zainstalowany w hali. Odlicza on m.in. zaoszczędzone pieniądze oraz pokazuje ile dwutlenku węgla i pyłów nie wyemitowaliśmy do atmosfery” – podkreślił prezes MPK Krzysztof Balawejder, cytowany w przesłanym komunikacie.

Inwestycja warta ponad 200 tys. zł ma zwrócić się przewoźnikowi w ciągu ośmiu lat. W kolejnych latach spółka planuje uruchomić podobne instalacje na dachach innych swoich obiektów, nie tylko w zajezdni autobusowej.

Spółka podała, że w ramach prowadzonych proekologicznych działań wymieniła w tym roku 60 najstarszych autobusów na nowsze, spełniające normy spalania EURO6, zainwestowała w tabor nieemisyjny oraz wybudowała energooszczędną i przyjazną dla środowiska myjnię dla tramwajów. MPK rozpoczęło także przygotowania do zakupu autobusów elektrycznych oraz budowy kompletnej infrastruktury do ich ładowania. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska

ato/ dym/