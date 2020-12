"'Cyberpunk 2077' dostał bardzo dobre recenzje, 91 na Metacritic to bardzo dobry wynik. Cieszy, że doceniono naszą twórczość. Do premiery mamy ponad 8 mln preorderów, z czego 74% cyfrowe. To niesamowite osiągniecie, nie było w naszych najbardziej ambitnych planach i przekracza marzenia" - powiedział Kiciński podczas wideokonferencji prasowej.



Przypomniał, że na moment premiery "Wiedźmin 3" miał 1,5 mln preorderów.



"59% zamówień 'Cyberpunk 2077' stanowił PC, co może się zmieniać w czasie na korzyść konsol. To naturalne. 80% tantiem ze Steam już trafia do spółki i, oczywiście, 100% na GOG. Jesteśmy bardzo zadowoleni z preorderów na GOG, są o rząd wielkości większe niż proporcja GOG do Steam. Dla GOG to było największe wydarzenie w historii, dzięki której w naszej ocenie stał się 2. największym kanałem dystrybucji na PC na świecie" - ocenił wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.



Szacunki analityków zakładają sprzedaż ok. 20 mln kopii do końca roku.



"Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo zadowoleni i na 31 grudnia wierzę, że będziemy nie mniej zadowoleni niż dziś" - skomentował Kiciński.



"Wierzymy, że dalsza sprzedaż równie dobra, jak pierwsze okno sprzedaży" - dodał Nielubowicz.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", a dziś premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".



