Warszawa, 11.12.2020 (ISBnews) - All In! Games podpisał umowę inwestycyjną ze Sławomirem Matulem, Michałem Selke i Januarym Ciszewskim, dotyczącą inwestycji w spółkę Ongoing oraz umowę wydawniczą na stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucję i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem 'Dark Caster', podał All In! Games.

"Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest ustalenie warunków dokonania przez wspólników wspólnej inwestycji w spółkę Ongoing sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Thirsty Skeletons Sp. z o.o.), która będzie prowadzić i rozwijać działalność w zakresie produkcji gier komputerowych.

W ramach zawartej umowy inwestycyjnej spółka wejdzie w posiadanie 50 udziałów spółki Ongoing sp. z o.o., których wartość nominalna wynosi 50 000 zł, co stanowi 7,69% wszystkich udziałów" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podpisała umowę wydawniczą z Ongoing na stworzenie przez developera oraz wydanie, dystrybucję i promocję przez All In! Games gry komputerowej pod roboczym tytułem "Dark Caster".

"W ramach zawartego porozumienia developerowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry. Budżet developerski projektu ustalony został na kwotę 3 345 180 zł netto" - czytamy dalej.

Wstępny termin premiery gry ustalony został na 2022 rok.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)