Rurociąg przestał pracować w poprzednią sobotę wskutek zakłóceń w dostawach prądu, co dotyczyło przede wszystkim stacji pomp przed tunelem Felbertauern we wschodniej części Tyrolu. Według austriackich służb meteorologicznych, na niektórych obszarach tego kraju związkowego spadło w ciągu tygodnia więcej śniegu niż zwykle przez całą zimę.

Liczący łącznie 753 kilometry TAL biegnie z Triestu we Włoszech w kierunku Ingolstadt w Niemczech, gdzie dzieli się na dwie odnogi, z których dłuższa, zachodnia, kończy się w Karlsruhe. Jego zdolność przesyłowa wynosi 43 mln ton ropy rocznie.

Według operatora rurociągu, zapewnia on obecnie 90 proc. zagranicznych dostaw ropy do Austrii. W przypadku Republiki Czeskiej jest to 50 proc., Niemiec 40 proc., zaś niemieckich krajów związkowych Badenii-Wirtembergii i Bawarii - 100 proc.

Udziałowcami TAL są duże koncerny energetyczne, w tym Shell, Exxon Mobil i austriacki OMV. (PAP)

