"Zarząd spółki Bloober Team informuje o zakończeniu sukcesem procesu certyfikacji gry 'The Medium' w wersji na platformę Xbox Series X. W ocenie emitenta, sprzedaż gry na wskazanej platformie może mieć wpływ na wyniki finansowe za rok 2021 i kolejne okresy" - czytamy w komunikacie.



Na początku listopada Bloober Team zdecydował o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "The Medium" na 28 stycznia 2021 r. z 10 grudnia 2020 r.



Jak zapowiadała wcześniej spółka, "The Medium" to trzymający w napięciu horror psychologiczny, którego motywem przewodnim są różne punkty widzenia. Gracze będą mogli wcielić się w Mariannę - medium żyjące w dwóch światach: fizycznym i duchowym.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)