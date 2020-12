"W 2021 roku WeirdFish chce dołączyć do grona spółek publicznych notowanych na NewConnect" - czytamy w komunikacie.



Spółka podała dziś, że podpisała umowę z 505 Games, globalnym wydawcą i dystrybutorem gier należącym do koncernu Digital Bros. Biznesowy partner zajmie się wydaniem i promocją pierwszej autorskiej gry studia. Gra zadebiutuje na PC we wczesnym dostępie w II kw. 2021 r.



"Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę ze znanym na całym świecie wydawcą 505 Games, które podjęło się wydania naszej autorskiej produkcji. Światowy publisher w ubiegłym roku został ogłoszony najlepszym wydawcą, według portalu Metacritic, wyprzedzając m.in. Activision Blizzard, czy Paradox Interactive. Nasza praca przebiega bardzo owocnie, otrzymaliśmy cenny feedback od naszego biznesowego partnera. Jestem przekonany, że połączenie naszych różnorodnych kompetencji w pozytywny sposób przełoży się na efekt końcowy realizowanego projektu" - skomentował prezes WeirdFish Marek Soból, cytowany w komunikacie.



WeirdFish to działający w branży gier wideo niezależny producent gier na komputery osobiste i konsole. Spółka specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości projektów typu Sandbox. Firma powstała w 2019 roku w Warszawie.



(ISBnews)