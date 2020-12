Warszawa, 18.12.2020 (ISBnews) - Nakłady finansowe poniesione na produkcję i wydanie gry "DANGER! Escape Lab" zwróciły się w ciągu dwóch dni od uruchomienia sprzedaży, podał współproducent i wydawca tytułu PunkPirates.

"Z zadowoleniem informujemy o naszej najnowszej propozycji dla fanów wirtualnej rzeczywistości - 'DANGER! Escape Lab', której premiera odbyła się 15 grudnia. Sprzedaż, którą odnotowaliśmy w ciągu dwóch dni, wpłynęła na całkowity zwrot kosztów przeznaczonych na produkcję i wydanie gry, co pozwala generować nam zyski. Nasz model biznesowy uwzględnia krótki cykl produkcyjny, który trwa maksymalnie 12 miesięcy. Chcemy wydawać od trzech do czterech gier VR rocznie i mamy nadzieję na ich dobre przyjęcie przez fanów tego gatunku" - powiedział członek zarządu PunkPirates ds. rozwoju Leszek Krajewski, cytowany w komunikacie.

"DANGER! Escape Lab", pierwotnie znana jako "DANGER! COVID-19", jest jedną z kilku gier studia, których fabuła koncentruje się na działaniach związanych ze zmianą biegu określonych wydarzeń poprzez sprawne wykonanie określonych zadań w wyznaczonym czasie. Gracz wciela się w pracownika laboratorium i staje przed wyzwaniem zablokowania rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym studio do tworzenia gier VR. Zajmuje się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.

(ISBnews)