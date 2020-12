Według szefowa sektora handlowego w CBRE Magdaleny Frątczak, do momentu pierwszego zamknięcia centrów handlowych prognozy na ten rok były bardzo obiecujące.

"W pierwszym kwartale w budowie było ponad 400 tys. mkw. powierzchni handlowej. Niestety, sytuacja szybko uległa zmianie. Centra handlowe zamiast się rozwijać zaczęły walczyć o przetrwanie i musiały znacząco dostosować swoje funkcjonowanie do obostrzeń, negocjować warunki umów z najemcami oraz szukać oszczędności" - zaznaczyła.

Jak przypomniała Frątczak, po pierwszym poluzowaniu obostrzeń w trzecim kwartale br. o 0,4 proc. wzrosła konsumpcja rok do roku, wobec spadku o 10,8 proc. w drugim kwartale. "W nieco ponad miesiąc po ponownym otwarciu galerii z możliwości ich odwiedzenia przynajmniej raz skorzystało aż 6 na 10 Polaków. To szybkie ożywienie aktywności konsumentów przyniosło na rynek dużo optymizmu. Nie zmienia to jednak faktu, że w porównaniu do poprzednich lat centra handlowe w tym roku notują spadki" - wskazała.

Dodała, że w trzecim kwartale br. odwiedzalność centrów i parków handlowych osiągnęła poziom o ok. 10-15 proc. niższy niż w tym samym czasie 2019 roku. Obroty dla niektórych branż jak akcesoria czy elektronika były bliskie lub przewyższały poziom z poprzedniego roku. Niestety, większość branż zanotowała 15-25 proc. spadki obrotów, które nie zostały nadrobione sprzedażą w okresie przedświątecznym.

Według ekspertki, pandemia to jednak nie tylko spadki i spowolnienia w sprzedaży, to też czas usprawniania innych kanałów dotarcia do klientów oraz poszukiwanie możliwości rozwoju.

"W naszej ocenie przekłada się to na dwa kierunki: e-commerce i wzrost zainteresowania nowymi kanałami sprzedaży wśród sieci handlowych oraz poszukiwanie przez nietradycyjnych, ale dotąd zapomnianych miejsc handlowych, jak np. główne ulice miast, przestrzenie w parkach handlowych czy centrach typu +convinence+, czyli tzw. centra wygodnych zakupów" - wskazała.

Jak dodała, te ostatnie pokazały swego rodzaju „covidoodporność”.

Zdaniem Frątczak, kolejne lata to wyzwanie dla rynku powierzchni handlowych, ale też czas na przygotowanie nowych formatów projektów, rozszerzenie kanałów sprzedaży, przygotowanie organizacji na zmiany, jakie wprowadziła pandemia.

"Nie upatrujemy w tych zmianach schyłku centrów handlowych, ale ich szybszej transformacji w obszarze oferty, dostępności, czy potrzeb klientów" - oceniła.

CBRE to międzynarodowa firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/