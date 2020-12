Van Pur, największa niezależna spółka piwowarska w Polsce właśnie podpisała umowę z Grupą Żywiec. Kontynuując przyjętą strategię i plan rozwoju, firma podjęła decyzję o zakupie 100% udziałów praw do marek Browaru Braniewo oraz nieruchomości i aktywów związanych z produkcją tych piw w browarze. Van Pur jest jednym z największych producentów piwa w Europie Środkowo Wschodniej, a obecne możliwości produkcyjne firmy to niemal 5 mln hektolitrów piwa rocznie. Dzięki przejęciu Browaru Braniewo, wzrosną do prawie 6 mln hektolitrów, a firma będzie mogła zaoferować rozbudowane portfolio produktów swoim klientom, podano.



"Widzimy znaczny potencjał, zarówno w kontekście marek Browaru Braniewo, jak i mocy produkcyjnych, dzięki którym potencjał produkcyjny browarów należących do Van Pur wzrośnie do prawie 6 mln hektolitrów rocznie. To dla nas wielki sukces i cieszymy się, że w tych nietypowych czasach, nasza firma może nieustannie się rozwijać, szukając nowych rozwiązań na rodzimym rynku. Przejęcie od Grupy Żywiec Browaru Braniewo to nie tylko kolejny krok w rozwoju naszej firmy, ale także możliwość utrzymania miejsc pracy i inwestycja na krajowym rynku, który jest dla nas niezwykle istotny. Cieszymy się, że nasze portfolio zostanie wzbogacone o kolejne, popularne wśród konsumentów, marki" - powiedziała prezes Van Pur Jagoda Iwańczuk, cytowana w komunikacie.



W październiku obie strony podpisały list intencyjny, natomiast w poniedziałek, 21 grudnia, po wydaniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nastąpiło oficjalne przejęcie spółki przez Van Pur. Zgodnie z planem, udało się zrealizować formalności jeszcze w grudniu br., zaznaczono.



Van Pur jest jednym z czołowych polskich producentów piwa obecnym na rynku od 1989 roku. Van Pur posiada 5 browarów zlokalizowanych w Łomży, Rakszawie, Jędrzejowie, Zabrzu oraz Koszalinie. Kluczową marką spółki jest Łomża, w portfolio znajdują się także Cortes, Karpackie, Brock, Śląskie i Halne. Van Pur specjalizuje się także w produkcji marek własnych. Jest również jednym z czołowych eksporterów piwa za granicę.



Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.



