All in Games podpisał ostateczną umowę dotyczącą wspólnego wydania gry "Chernobylite" z The Farm 51 Group, podała spółka.









"Na podstawie zawartej umowy strony ustaliły warunki współpracy, tj. określiły prawa i obowiązki stron w zakresie wydania, dystrybucji, w tym, na jakich konsolach gra zostanie wydana oraz promocji gry 'Chernobylite'. Strony ustaliły, że zaangażowanie emitenta w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesie nie mniej niż 3 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.



All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.



(ISBnews)