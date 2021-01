"Wolumen sprzedaży w grupie z uwzględnieniem daty faktycznego wydania: 154 szt. (-65,1% r/r), w tym 142 samochody marki Land Rover i 12 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza Grupy; 298 szt. (-29,2% r/r), w tym 159 samochodów marki Land Rover i 129 samochodów marki Jaguar, oraz 10 samochodów używanych innych marek, sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego" - czytamy w komunikacie.



Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 80,5 mln zł (-55,3% r/r), podano także.



Spółka podała jednocześnie, iż z uwagi na zakończenie przez spółkę zależną British Automotive Polska prowadzenia działalności importerskiej samochodów Jaguar i Land Rover, podjęła decyzję o odstąpieniu od cyklicznego publikowania w formie raportu bieżącego wybranych danych operacyjnych.



British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)